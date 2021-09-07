Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, 7 сентября. Днем воздух прогреется до +13–14 градусов.

Погоду в городе определяет атмосферный фронт, он надвигается с запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.