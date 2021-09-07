Россияне рассказали, в какие города ездят работать удаленно

Россияне, работающие удаленно, предпочитают делать это, находясь в Сочи, Санкт-Петербурге или Стамбуле. Это выяснили специалисты агрегаторы по продаже билетов и туров.

Также среди популярных направлений – Севастополь, а на пятом месте – Москва. Столица опередила по популярности среди удаленщиков Ялту, Казань, Сухуми и Ларнаку.

Всего же идея совмещать работу и отдых понравилась большей части россиян. Правда, примерно четверть из них признались, что скучали по своему рабочему месту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.