В Госдуме вновь предложили вернуть переход на летнее и зимнее время

В Госдуме снова предлагают вернуть перевод часов на зимнее и летнее время. Этот вопрос регулярно поднимают осенью, когда световой день начинает сильно сокращаться.

Что об этом говорят экономисты и биологи – в эфире телеканала Москва 24.