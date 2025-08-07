Мастера индустрии красоты и спорта стали чаще получать нежелательное внимание клиенток

В индустрии красоты и фитнеса специалисты все чаще сталкиваются с вниманием со стороны клиенток, которое выходит за рамки профессионального общения. Одинокие женщины нередко воспринимают парикмахеров, фитнес-тренеров и массажистов не только как исполнителей услуг, но и как потенциальных партнеров. Об этом рассказали мастера и психологи.

Психологи считают, что эмоциональная и тактильная потребность может заставить клиента придавать услуге лишний смысл. Эксперты советуют разделять личные отношения и профессиональную помощь, а специалистам заранее обозначать границы общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.