Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 08:00

Общество

Мастера индустрии красоты и спорта стали чаще получать нежелательное внимание клиенток

Мастера индустрии красоты и спорта стали чаще получать нежелательное внимание клиенток

Понижение температуры до 18 градусов спрогнозировали в столице 7 августа

В Москве впервые зарегистрировали брак на речном лайнере

315 детей родились в Москве 6 августа

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

Россиян могут штрафовать за грязные окна и двери дома

"Утро": температура воздуха в Москве составит 21 градус 7 августа

В России предложили создать реестр врачей-блогеров

В Москве 7 августа пройдут ливни с грозами

"Доктор 24": врач рассказал, когда нужно делать ревакцинацию взрослым

В индустрии красоты и фитнеса специалисты все чаще сталкиваются с вниманием со стороны клиенток, которое выходит за рамки профессионального общения. Одинокие женщины нередко воспринимают парикмахеров, фитнес-тренеров и массажистов не только как исполнителей услуг, но и как потенциальных партнеров. Об этом рассказали мастера и психологи.

Психологи считают, что эмоциональная и тактильная потребность может заставить клиента придавать услуге лишний смысл. Эксперты советуют разделять личные отношения и профессиональную помощь, а специалистам заранее обозначать границы общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика