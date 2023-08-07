Новости часа: 30-градусная жара закончится в Москве 8 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30-градусная жара закончится в Москве во вторник, 8 августа. В этот день начнутся дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Почти 20 детей не могут выбраться с необитаемого острова в Приморье из-за непогоды. Об этом сообщили местные власти.

Спасатели сбили открытый огонь на кровле ТЦ в Раменском городском округе. Это данные МЧС.