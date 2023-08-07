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Общество

Новости часа: 30-градусная жара закончится в Москве 8 августа

Новости часа: 30-градусная жара закончится в Москве 8 августа

Москва 24 показала эксперимент с ледяным кубом на жаре

ВОЗ сообщила о высоком риске распространения холеры в мире

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Синоптики спрогнозировали повышение температуры до 33 градусов в Москве 7 августа

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 7 августа

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Температура в столичном регионе поднялась выше 30 градусов

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют смарт-часы и мерч

"Цифра дня": 47%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30-градусная жара закончится в Москве во вторник, 8 августа. В этот день начнутся дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Почти 20 детей не могут выбраться с необитаемого острова в Приморье из-за непогоды. Об этом сообщили местные власти.

Спасатели сбили открытый огонь на кровле ТЦ в Раменском городском округе. Это данные МЧС.

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