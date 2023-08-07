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Общество

Автоинспектор оказал помощь мужчине с аллергией в Волоколамске

Автоинспектор оказал помощь мужчине с аллергией в Волоколамске

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В подмосковном Волоколамске автоинспектор оказал помощь мужчине с аллергией. Молодой человек задыхался, и его срочно нужно было доставить в больницу. В городе он и его жена находились впервые и не знали, куда ехать.

Сотрудник полиции включил спецсигналы и сопроводил супругов в стационар. Позже в соцсетях супруги поблагодарили сотрудника полиции за отзывчивость и оказанную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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