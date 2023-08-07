Синоптики рассказали, какая будет температура в столице 7 августа

Оранжевый уровень опасности действует в Москве из-за экстремальной жары. Синоптики сообщили, что в городе будет до 31 градуса.

7 августа ожидается усиление ветра, которое станет предвестником похолодания в столице. Во вторник, 8 августа, порывы ветра достигнут 17–18 метров в секунду. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов.

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