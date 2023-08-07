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В России создали ГОСТ на игрушки

В России создали ГОСТ на игрушки

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ГОСТ на игрушки разработали в России, новый стандарт даст определение всем типам данной продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

В документе теперь прописано, какую продукцию считать детской игрушкой. Нововведение прикроет лазейку для недобросовестных продавцов, которые пока еще пользуются размытыми формулировками, называя продукцию сувениром.

В новом стандарте сказано, что игрушка – это изделие или материал, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет. В перечне – 48 типов такой продукции с определениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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