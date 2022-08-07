В Даниловском районе начался ливень

Даниловский район заливает. Мощный дождь в эти минуты на Автозаводской улице. Ливень, град сильный ветер – все это в прогнозе на 7 августа.

Холодный фронт идет из Санкт-Петербурга. По словам МЧС, порывы будут достигать до 23 метров в секунду. Сильные осадки начнутся после 14 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.