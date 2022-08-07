Москвичам рассказали об организованных зонах купания в городе

Искупаться бесплатно можно на городских пляжах. В Москве открыты Путяевский пруд, две зоны отдыха есть в Серебряном бору – "Школьное" и "Черное озеро", Большой городской, а также Мещерский пруд.

Ажиотаж и в зоне отдыха в Тропареве. Только вот купаться здесь запрещено. Качество воды не одобрил Роспотребнадзор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.