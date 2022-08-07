На Москву надвигается мощный циклон с северо-запада

На Москву надвигается мощный циклон. Он придет с северо-запада. О том, что погода кардинально изменится, синоптики говорили уже в субботу.

7 августа столицу накроет гроза. По сообщениям МЧС, с 14 часов столицу начнет заливать, ожидается шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.