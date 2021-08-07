Близкие МакSим рассказали, что певица полностью пришла в себя

Певица МакSим полностью пришла в себя. Об этом сообщили на ее официальной странице в соцсетях со ссылкой на родственников.

Артистка находится в ясном сознании, все помнит и даже смеется и шутит. Во вторник МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела полтора месяца, и сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

В больницу артистка попала в середине июля с пневмонией и высокой температурой. Однако все тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.