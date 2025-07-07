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07 июля, 11:30

Общество

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары. Синоптики прогнозируют, что высокие температуры задержатся в городе минимум на неделю. Уже в ближайшие дни столбики термометров будут постепенно подниматься и приблизятся к уровню 35 градусов.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 7 июля изменилась циркуляция воздушных масс. Теперь в Москву приходит жаркий воздух с юго-запада, частично из Средиземноморья и даже с северо-африканского континента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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