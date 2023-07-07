Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, с завтрашнего дня введут ограничения на Люблинской линии метро. До 28 июля будут закрыты входы и выходы на станциях "Сретенский бульвар" и "Трубная" – на них можно будет пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара". При этом сами станции продолжат работать в обычном режиме.

Профессиональный кластер для съемок большого кино начали строить в Москве. На территории бывшей промзоны МЕТМАШ уже возводят павильоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.