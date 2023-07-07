Центр Москвы перекроют 8 июля

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07 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

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Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до полудня 8 июля

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, с завтрашнего дня введут ограничения на Люблинской линии метро. До 28 июля будут закрыты входы и выходы на станциях "Сретенский бульвар" и "Трубная" – на них можно будет пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара". При этом сами станции продолжат работать в обычном режиме.

Профессиональный кластер для съемок большого кино начали строить в Москве. На территории бывшей промзоны МЕТМАШ уже возводят павильоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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