Флешмоб женихов и невест прошел в столице по случаю Дня семьи, любви и верности

В московских парках и скверах появились женихи и невесты с газетой Mamba Times в руках. Это флешмоб ко Дню семьи, любви и верности.

Актеры в торжественной одежде задаются вопросом: "Где теперь искать мужа или жену?". Именно такие заголовки можно увидеть на газетах. В самом издании напечатаны анкеты из популярного российского приложения для знакомств "Мамба". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.