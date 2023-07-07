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07 июля, 20:00

Общество

Флешмоб женихов и невест прошел в столице по случаю Дня семьи, любви и верности

Флешмоб женихов и невест прошел в столице по случаю Дня семьи, любви и верности

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В московских парках и скверах появились женихи и невесты с газетой Mamba Times в руках. Это флешмоб ко Дню семьи, любви и верности.

Актеры в торжественной одежде задаются вопросом: "Где теперь искать мужа или жену?". Именно такие заголовки можно увидеть на газетах. В самом издании напечатаны анкеты из популярного российского приложения для знакомств "Мамба". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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