Новости часа: желтый уровень опасности из-за грозы и ливней продлили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за грозы и ливней продлили в Москве до полудня субботы, 8 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Москве разрабатывают цифровой сервис для киноиндустрии. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии. Об этом заявили диспетчеры.