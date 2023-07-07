Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Новости часа: желтый уровень опасности из-за грозы и ливней продлили в Москве

Новости часа: желтый уровень опасности из-за грозы и ливней продлили в Москве

Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО

"Цифра дня": 39%

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Москвичам рассказали о погоде на выходных 8–9 июля

Москва 24 определила победителя конкурса в соцсети "Одноклассники"

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в столице вечером 7 июля

Более 40 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

"Время новых": мужская обувь Moon bull

Нашествие лис зафиксировали в Москве и Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за грозы и ливней продлили в Москве до полудня субботы, 8 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Москве разрабатывают цифровой сервис для киноиндустрии. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии. Об этом заявили диспетчеры.

Читайте также
обществопогодакультурапроисшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика