Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО

На столичной улице Яблочкова работает пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда кандидаты могут по телефону 117 или через портал mos.ru. Центр работает в режиме "единого окна". Специалисты на месте проверят все документы, проведут собеседование и медицинский осмотр.

"Хотел уйти в прошлом году, но обстоятельства задержали. Теперь вот созрел. Имею большой боевой опыт, служил в Чечне, в Дагестане, в разведподразделениях", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.