Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО

Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО

"Цифра дня": 39%

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Москвичам рассказали о погоде на выходных 8–9 июля

Москва 24 определила победителя конкурса в соцсети "Одноклассники"

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в столице вечером 7 июля

Более 40 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

"Время новых": мужская обувь Moon bull

Нашествие лис зафиксировали в Москве и Подмосковье

Новости часа: дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие часы

На столичной улице Яблочкова работает пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда кандидаты могут по телефону 117 или через портал mos.ru. Центр работает в режиме "единого окна". Специалисты на месте проверят все документы, проведут собеседование и медицинский осмотр.

"Хотел уйти в прошлом году, но обстоятельства задержали. Теперь вот созрел. Имею большой боевой опыт, служил в Чечне, в Дагестане, в разведподразделениях", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика