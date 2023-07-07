Более 40 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Доставить их домой удалось после долгих переговоров. Группа сначала прибыла в Белгород, а затем спецбортом вылетела в Подмосковье, на аэродром Чкаловский.

Встречали бойцов машины скорой помощи. Многие из них находились в тяжелом состоянии: ранены и истощены. Теперь им предстоит реабилитация в госпиталях и встреча с родными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.