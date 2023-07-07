Центр Москвы перекроют 8 июля

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Новости часа: дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие часы

Новости часа: дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие часы

Собянин рассказал об открытии 15 центров московского долголетия в столице

Самую жаркую ночь за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дожди с грозами могут начаться в центре Москвы в ближайшие два часа. Об этом рассказали синоптики.

Автостраховщики России прогнозируют возможные проблемы с поставками запчастей из-за скачков курса валют. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков.

Здание Музея современной истории России на Тверской улице реконструируют. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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