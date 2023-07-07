Новости часа: дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие часы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дожди с грозами могут начаться в центре Москвы в ближайшие два часа. Об этом рассказали синоптики.

Автостраховщики России прогнозируют возможные проблемы с поставками запчастей из-за скачков курса валют. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков.

Здание Музея современной истории России на Тверской улице реконструируют. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.