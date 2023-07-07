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Общество

Уклонисты от армии в РФ не смогут водить автомобили

Уклонисты от армии в РФ не смогут водить автомобили

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Уклонисты от службы в армии не смогут водить машину. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, информация о людях, не явившихся по повестке в военкомат, будет автоматически поступать в дорожную полицию. После этого их будут лишать водительских прав.

Кроме того, уклонисты не смогут ни обменять старое водительское удостоверение на новое, ни сдать экзамен на права, ни зарегистрировать машину в ГИБДД. Полный список ограничений для тех, кто проигнорировал вызов в военкомат, был утвержден ведомственным приказом МВД. Документ начнет действовать с 11 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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