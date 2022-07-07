В Москве с начала ливней выпало 30% месячной нормы осадков

Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия ливней в Москве. На Проспекте Мира прочищают ливневую канализацию, чтобы вода уходила быстрее и не скапливалась на проезжей части. Работы идут и в туннелях в центре Москвы и в спальных районах.

С начала ливней в столице выпало 30% месячной нормы осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.