На Москву обрушился залповый ливень. Лишь за один час выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в 3-м Павелецком проезде дерево упало на припаркованные машины. Одному из автомобилей проломило крышу, второй, судя по кадрам, отделался вмятинами. А это уже кадры с Дербеневской улицы. Ветер был такой силы, что вырвал одно крупное дерево с корнем, а другое – сломал пополам.

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