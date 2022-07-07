Поваленные деревья и огромные лужи стали последствиями непогоды в Москве

Поваленные деревья и огромные лужи. Это – последствие ливней с порывистым ветром, которые обрушились на столицу. Лишь за один час выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

ЦОДД настоятельно просит водителей отложить поездки на более позднее время. В городе идет сильный дождь, низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.