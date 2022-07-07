Ливни в Москве и техника по параллельному импорту

Москву заливает. Буквально за час на город вылилась почти треть месячной нормы осадков. В отдельных районах уже были грозы, прошел сильный град. Шквалистым ветром поломало деревья.

В продаже появились "айфоны" и "макбуки", которые ввезли по параллельному импорту. Любители яблочного бренда могут купить их официально – в тех же магазинах, что и раньше. Технику привозят в нашу страну без разрешения правообладателя.

"Старбакс" может вернуться. По данным СМИ, американская сеть кофеен нашла покупателя в России. Впрочем эксперты заявляют, что даже после официальной сделки сеть в любом случае ждет ребрендинг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.