Непогода обрушилась на Москву

Ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Московский регион.

В отдельных районах уже были грозы, а также прошел сильный град. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Из-за этого поломало несколько деревьев. На некоторых улицах образовались огромные лужи.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме – на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад.

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