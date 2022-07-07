Непогода обрушилась на столичный регион. В Москву пришли ливни, град и шквалистый ветер, порывы которого достигли 23 метров в секунду.

А в купол храма Иверской иконы Божией матери на Всполье, который находится на Большой Ордынке в центре Москвы, ударила молния. Она привела к возгоранию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.