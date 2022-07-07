Сильный дождь прошел на востоке Москвы

Сильный дождь залил шоссе Энтузиастов. Даже видимость упала из-за обильных осадков. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров.

А Дмитровское шоссе дожди обошли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.