Непогода обрушилась на Московский регион. Так, например, в Солнечногорском районе пошел град и дождь, также там дует сильный ветер.

Дождь начался уже и в столице.

Ранее синоптики обещали, что дожди возможны до конца дня, 7 июля, но кратковременные.