В МЧС предупредили о шквалистом ветре и грозе

На фоне жары вечером 7 июля в Москву придет очередная буря. Синоптики обещали ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. МЧС из-за этого выпустило экстренное предупреждение.

Об июльской погоде – в эфире телеканала Москва 24.