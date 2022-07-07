Новости последнего часа: ГД предложила запретить продавать крепкий алкоголь в парках летом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь на набережных и в парках летом. Предложение внес депутат Султан Хамзаев.

Санкции не повлияли на работу транспортной системы столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заметную дефляцию зафиксировали в РФ по итогам прошлой недели, без учета регулируемых услуг. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.