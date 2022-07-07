МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и шквальном ветре в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве. Вечером 7 июля придет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Синоптики рассказали, что через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал ситуацию с июльской погодой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.