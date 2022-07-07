Женщину, родившую ребенка в столичном метро, начали готовить к выписке

34-летнюю женщину, которая родила ребенка в столичном метро на этой неделе, готовят к выписке. По словам врачей, малышка и мама чувствуют себя хорошо.

Девочка весом около 3,5 килограмма и ростом 50 сантиметров появилась на свет на станции “Марксистской”. Роды принимали сотрудники метро и сестра женщины, а затем прибыли медики скорой помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.