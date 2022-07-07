В России резко подорожала красная рыба

Красная рыба в РФ резко подорожала. Рестораны, которые предлагают рыбные блюда, планируют повышать цены. Участники рынка говорят, что дело в сокращении импорта.

Можно ли импортозаместить рыбу? И что будет со стоимостью продукта, если наладить новые каналы поставок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.