МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

На фоне жары 7 июля в Москву придет очередная буря. Синоптики обещают ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. МЧС из-за этого выпустило экстренное предупреждение.

Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление слабо, но растет. Уже к вечеру оно будет около нормы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.