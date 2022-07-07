ВОЗ заявила о приросте заболевания COVID-19 в Европе на 30%

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30%. Об этом сообщает ВОЗ.

В Италии, например, COVID-19 подтвержден более чем у миллиона человек. При этом свыше 80% всех жителей вакцинированы. Очередная волна захлестнула и Францию. В Ницце с 11 июля возвращаются маски. Их необходимо будет носить в транспорте.

Какие еще страны находятся в эпицентре коронавирусного цунами? Скажется ли вспышка на туристическом сезоне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.