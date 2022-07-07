Новости последнего часа: гроза и ливень ожидаются в Москве до конца суток

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву 7 июля вновь вернется непогода. До конца дня обещают ливни, грозы и ветер до 17 метров в час, рассказали в МЧС.

На западе города началось благоустройство детского парка "Фили". Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии официально появился в России. Об этом сообщили власти.