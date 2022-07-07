В Европе выросло число заболевших COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Европе выросла за две недели. В Ницце с 11 июля вернут обязательное ношение масок в транспорте. Об этом заявил мэр французского города Кристиан Эстрози. В Италии COVID-19 подтвердили более чем у миллиона человек, хотя 80% жителей этой страны вакцинированы.

В целом в мире за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на треть. Эти данные привела ВОЗ.

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