Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Москве до конца суток

В Москве 7 июля синоптики пообещали ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду, в области – еще более сильный. МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Через город пройдет холодный атмосферный фронт. Однако в прогнозе ожидается 30 градусов тепла. Вода в столичных водоемах прогрелась до 23–25 градусов. В данный момент она теплее, чем в Черном море

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