Илон Маск снова стал отцом. Стало известно, что у основателя SpaceX родились близнецы.

Информацию узнали журналисты издания Business Insider. Со ссылкой на судебные документы они сообщили, что дети родились еще осенью. Издание отметило, что теперь у миллиардера девять наследников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.