Россияне начали активно скупать юани, фунты стерлингов и швейцарские франки

Россияне начали скупать юани, швейцарские франки и фунты стерлингов. Экономисты отмечают резкий рост интереса к таким валютам. Связано это с нестабильностью курса доллара и евро.

Стоит ли сейчас избавляться от рублей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.