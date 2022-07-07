Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей с 1990 года – Росстат

Женщины России стали чаще рожать детей после 40 лет. Например, в 2021 они родили рекордное количество детей – 56 тысяч. Это значение стало максимальным с 1990 года. Такие демографические данные приводит Росстат.

Число рождений у женщин в возрасте от 40 стало расти с 2007 года. Показатель ежегодно прибавлялся в среднем на 8%, то есть на 2,5 тысячи детей. Чаще всего у россиянок в этом возрасте появляются вторые и третьи дети. Наиболее малочисленная категория – это женщины, родившие пятых и еще более поздних детей. По данным Росстата, в прошлом году у таких матерей родились больше шести тысяч детей.

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