Новости регионов: сочинские пляжи начали инспектировать казаки и народные дружинники

В Анапе полицейские нашли мать, которая в жару оставила своих малолетних детей, запертыми в салоне автомобиля. В отношении женщины начали проверку. Сейчас здоровью малышей уже ничто не угрожает, но насколько критической была ситуация показал следственный эксперимент. В салон автомобиля вместо ребенка поместили мягкую игрушку, которую заморозили в глыбу льда. На улице температура воздуха была 33 градуса. Уже через 10 минут салон прогрелся до 55 градусов и лед почти полностью растаял.

Сочинские пляжи теперь инспектируют полиция, казаки и народные дружинники. Контроль усилили с наступлением пика высокого курортного сезона. К стражам порядка присоединились и спортсмены-добровольцы. Возможно появятся и специальные отряды туристической полиции, как это предложили в Ростуризме. Повышенное внимание объясняют также недавними нашумевшими инцидентами на пляжах "Фрегат" и "Чайка", когда охрана и спасатели избили отдыхающих, якобы, в целях безопасности.

Центральный пляж города Балтийска залило нефтепродуктами. Мазут покрыл береговую линию на протяжении 200 метров. В нефти завязли лебеди. Сообщается, что огромное масляное пятно принесло со стороны судоремонтного завода. Оно дошло и до Балтийской военно-морской базы. Военные подручными средствами очистили воду от нефтепродуктов. Как заявили в городской администрации, сейчас ищут виновников загрязнения.

Бегуна из Якутии лишили медали из-за того, что на дистанции оказалась его мать. Спортсмену Артуру Бурцеву стало плохо из-за жары, прямо перед финишем. Он лидировал всю гонку, но на последних метрах стал терять сознание. На дистанцию вышел врач, а также выбежала мать легкоатлета. Женщина поддержала бегуна и довела его до финиша. Таким образом, он пришел вторым. Однако судейская комиссия приняла решение лишить серебряной медали спортсмена. Согласно правилам Международной федерации легкой атлетики, посторонних людей на беговой дорожке не должно быть. Инцидент произошел на восьмых Спортивных играх народов Республики Саха.

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