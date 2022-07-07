Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на треть за две недели – ВОЗ

В Ницце с 11 июля возвращается обязательное ношение масок. Об этом заявил мэр французского города Кристиан Эстрози. В соседней Италии COVID-19 подтвержден более чем у миллиона человек.

В целом в мире за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на треть. Эти данные приводит ВОЗ. Вернутся ли ковидные ограничения? Пострадает ли туристический сезон в Европе и Турции?

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