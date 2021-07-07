Еще одну квартиру среди привившихся жителей Подмосковья разыграют 1 августа

В Подмосковье разыграют еще одну квартиру. Однушку в жилом комплексе "Южная Битца" получит счастливчик из числа привившихся от ковида после 25 июня. Для этого нужна хотя бы первая доза вакцины.

Квартира площадью 40 квадратных метров располагается на 24 этаже. Причем внутри уже есть чистовая отделка и стоит сантехника. Чтобы зарегистрироваться в розыгрыше, на сайте госуслуг нужно кликнуть на специальный баннер, подтвердить участие и заполнить анкету.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.