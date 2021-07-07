В Москве среди вакцинировавшихся от COVID-19 горожан разыграли еще 5 авто

В столице среди вакцинировавшихся от коронавируса горожан разыграли очередную партию автомобилей. В рамках акции "Вакцина рулит" новые Renault получили 5 человек. Это те, кто сделал прививку от коронавируса в Москве с 28 июня по 4 июля.

Всего в лотерее приняли участие почти 505 тысяч человек. Победителей случайным образом выбрал компьютер. Теперь с ними свяжутся организаторы и расскажут, как забрать свой приз.

Следующий розыгрыш пройдет 14 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.