В Москве за сутки выявили 5 621 новый случай COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 621 новый случай COVID-19. Выздоровело за это время 6 488 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 531 человека, выписали при этом 2 015 пациентов.

В России за последние сутки подтвердили 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, в 2 938 (12,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 5 682 634 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Татарстан (по 0,17%). Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.