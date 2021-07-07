Москвичам рассказали о ценах на ПЦР-тесты

Многие москвичи жалуются на увеличение цен на ПЦР-тесты. В прямом эфире ведущие обзвонили несколько столичных клиник, чтобы узнать, сколько придется заплатить за результат теста на коронавирус.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.