Москвичам рассказали, как выбрать помидоры

Июль – сезон томатов в Москве. Рядом с помидорами из Абхазии, Таджикистана, Узбекистана на прилавках появились плоды из Астрахани, Краснодара, Волгограда.

Как среди них выбрать качественные? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.