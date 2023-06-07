11:50Общество
Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину
В столице, на улице Яблочкова, продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидатов там принимают до 20:00. В одном месте мужчины могут пройти и собеседование, и медосмотр.
Будущие контрактники объяснили свое решение служить в армии желанием защищать интересы страны.
"Отсиживаться дома и ждать, пока зайдут к нам домой, – смысла нет. Поэтому лучше сейчас", – поделился один из добровольцев.
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