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Общество

Совет Федерации одобрил поправки, которые упростят подросткам трудоустройство

Совет Федерации одобрил поправки, которые упростят подросткам трудоустройство

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Совет Федерации одобрил поправки, которые упростят подросткам трудоустройство. Новый законопроект отменяет необходимость разрешения от органов опеки для трудоустройства детей, растущих в семьях.

Из-за действующих правил родителям приходится собирать большое количество документов. В результате несовершеннолетние соглашаются на неофициальное трудоустройство, а в этом случае защитить их права невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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