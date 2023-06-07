Совет Федерации одобрил поправки, которые упростят подросткам трудоустройство. Новый законопроект отменяет необходимость разрешения от органов опеки для трудоустройства детей, растущих в семьях.

Из-за действующих правил родителям приходится собирать большое количество документов. В результате несовершеннолетние соглашаются на неофициальное трудоустройство, а в этом случае защитить их права невозможно.

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